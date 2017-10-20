Сочи, Краснодарский край, 20 октября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. С 14 по 20 октября в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходил Международный молодежный кинофорум, призванный объединить современных молодых кинематографистов и тех, кто только хочет ими стать.

Логотип XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

На протяжении всего фестиваля работала образовательная площадка Kino/Camp, на которой участники ВФМС 2017 могли посетить лекции, мастер-классы, встречи с известными режиссерами, актерами и телеведущими. Программа Kino/Lab давала молодежи возможность применить полученные знания на практике и снять собственные короткометражные фильмы на волнующие их темы.

В четверг на форуме впервые вручалась премия «ПреОбразование» (TransformNation Film Awards), учрежденная для поощрения режиссеров моложе 35 лет, которые рассказывают в своем творчестве о наиболее актуальных проблемах современности. Всего на суд отборочной комиссии было представлено 5 документальных и 17 художественных работ, в том числе две российские ленты — «Зоология» Ивана Твердовского и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Хана.

«Международная премия TransformNation Film Awards станет отправной точкой для развития в России и мире молодежного кинематографа как символа межкультурной коммуникации и актуального инструмента противодействия агрессии и насилию», — отметил креативный продюсер ВФМС 2017, председатель Организационного комитета Международной молодежной кинопремии «ПреОбразование».

Ведущим церемонии награждения выступил член экспертного совета TransformNation Film Awards, журналист, телеведущий, автор еженедельной программы «Индустрия кино» на телеканале Россия24 Иван Кудрявцев. Победителей выбирали по шести номинациям: «За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам», «За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы», «За прямой разговор о вызовах современности», «За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств», «За внимание к проблемам и мечтам молодого поколения».

Отдельно была представлена премия имени Игоря Гуськова.

«К сожалению, несколько дней назад скончался наш друг и коллега Игорь Гуськов. Мы решили почтить его память и вручить премию одному из участников программы TransformNation Film Awards, которого Игорь называл своим фаворитом», — отметил креативный продюсер ВФМС 2017 Илья Бачурин.

Именная премия досталась фильму «Разлука» ирано-афганского производства.

Сразу после специальной номинации Илья Бачурин вручил главный приз. Он достался фильму «Раненый ангел», совместного производства Казахстана, Германии и Франции. Его режиссером выступил Эмир Байгазин. В фильме описываются проблемы юного возраста, которые накладываются на пертурбации молодой страны; четыре истории из жизни казахских подростков разворачиваются в тревожных 90-х. Каждая из новелл словно служит примером смертных грехов — они предваряются простыми, но будто сулящими обреченность титрами: «Зависть», «Падение» или «Судьба».

Илья Бачурин сообщил, что повторные показы фильма-победителя премии продолжатся на фестивале до 21 октября, Кроме того, для гостей состоится специальный показ документального фильма Оливера Стоуна «Путин».

«Во всем мире у молодых кинематографистов есть бесконечный творческий потенциал, невероятный драйв и особый острый взгляд на современность. Международный молодежный кинофорум — уникальная возможность продемонстрировать самые яркие достижения творческой молодежи в современном кино. А премия TransformNation Film Awards — мощный стимул для того, чтобы самые новаторские и наиболее свежие режиссерские решения заняли достойное место на современной культурной карте», — подытожил Илья Бачурин.

Несмотря на то, что изначально кинопремия «ПреОбразование» (TransformNation Film Awards) придумывалась специально к Фестивалю молодежи и студентов, теперь ее планируют вручать и дальше. Наравне со многими другими проектами, она уже стала его достоянием и наследием, с гордостью подчеркивают организаторы ВФМС 2017.

Победители в номинациях:

«За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам» — фильм «Зеленый, белый, зеленый» (Нигерия), режиссер Абба Т. Макама;"За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы» — фильм «Зоология» (Россия), режиссер Иван Твердовский; «За прямой разговор о вызовах современности» — фильм «Вкус риса» (Китай), режиссер Пенг Фей Сонг; «За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств» — фильм «Ньютон» (Индия), режиссер Амит Масуркар; «За внимание к проблемам и мечтам молодого поколения» — фильм «Раненый ангел» (Казахстан, Германия, Франция), режиссер Эмир Байгазин.