Ленинградская область, 20 октября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес в Законодательное собрание региона проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 года. В ходе общения с главой Заксобрания региона Сергеем Бебениным губернатор сообщил, что проект бюджета будет внесен в электронном виде через «специального посланника».

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После этого в кабинет, где проходила беседа, въехал робот-андроид, в памяти которого, по словам губернатора, находится бюджет Ленинградской области. Робот поприветствовал руководителей региона и ответил на вопросы Бебенина об объеме доходной части бюджета и дефицита бюджета. Губернатор и спикер подтвердили правильность названных роботом цифр.

«Выражаем благодарность творческой лаборатории робототехники университета ИТМО», — отмечается в комментарии к видеозаписи этого события, размещенной в YouTube на канале губернатора.

Согласно проекту, доходы областного бюджета на 2018 год обозначены в 100,1 млрд рублей, в 2019 году — 105,1 млрд руб., в 2020 году — около 107 млрд руб. Расходы бюджета Ленобласти 2018 года — 105,9 млрд рублей, в 2019 и 2020 годы — около 111,2 млрд рублей и 113,4 млрд рублей, соответственно.

Дефицит бюджета 2018 года составит 6% от собственных доходов и останется на безопасном для региона уровне. К тому же ожидаются дополнительные поступления из федеральной казны, которые пока просто не могут быть учтены, поскольку относятся к федеральному бюджету на 2018 год.

Как подчеркивают в областном правительстве, в числе бюджетных приоритетов остается исполнение «майских указов» президента России, социальная сфера, образование и здравоохранение. Так, в 2018 году индексация заработной платы для работников бюджетной сферы Ленобласти составит 4%; на 5% вырастет минимальный размер оплаты труда.

Проект бюджета предусматривает проектирование, строительство и реконструкцию 13 объектов здравоохранения, строительство областной детской больницы с поликлиникой в городе Сертолово, 34 объектов водоснабжения, водоотведения и канализации; 11 спортивных объектов, 12 объектов образования, 8 объектов культуры, 123 объектов газификации.

Планируется завершить работы и ввести в эксплуатацию три дома культуры, три детских школы искусств, две библиотеки и репетиционный концертный зал, один корпус больницы, две поликлиники и два фельдшерско-акушерских пункта, два физкультурно-оздоровительных комплекса и детский спортивный комплекс.

«Своевременное принятие бюджета — гарантия выполнения регионом всех своих обязательств и принятых программ. Я уверен, что в ходе предстоящих обсуждений с депутатами законодательного собрания мы внесем необходимые поправки, а сам документ примем в положенные по закону сроки», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Процедура «нулевого» чтения проекта областного бюджета на депутатских слушаниях назначена на 25 октября.