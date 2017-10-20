Киев, 20 октября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Киев не лишил украинского гражданства бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, к такому выводу приходит 20 октября издание «Украинская правда».

Паспорт гражданина Украины

Редакция издания ссылается на ответ администрации Порошенко, который пришел на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

По мнению издания, украинские ведомства: миграционная служба, МИД и другие органы:

«Не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства».

В свою очередь, администрация Порошенко сама послала запрос в дипломатические органы.

В свою очередь, Наталья Поклонская заявила РБК, что украинского гражданства она была лишена 21 марта 2014 года Виктором Януковичем, который на тот момент находился в Ростове-на-Дону и являлся легитимным президентом Украины.

«В марте 2014 года в установленном порядке я вышла из гражданства Украины и являюсь гражданкой России», — заявила Поклонская.

Она также ссылается на документ о персональных санкциях против нее как гражданки России за подписью президента Украины Петра Порошенко от 26 марта 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Украины возбудили против Поклонской уголовное дело, обвинив ее в «госизмене».

В августе 2017 года руководитель так называемой прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России) Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении Поклонской возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с запретом экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).