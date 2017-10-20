Москва, 20 октября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Законопроект, наделяющий региональные власти правом принимать решение об установке «беби-боксов», Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Авторы инициативы предложили предоставить субъектам РФ право самостоятельно определять с учетом культурных и иных местных традиций необходимость создания на территории субъекта мест для анонимного оставления ребенка, их количество, местоположение и порядок их установки.

Требования к «ящикам» должен был устанавливать Минздрав.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2017 года в том числе Вадимом Тюльпановым, занимавшим тогда пост сенатора и группой депутатов Госдумы «Единой России», которые позже отозвали свое соавторство.