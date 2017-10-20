Калуга, 20 октября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось внеочередное заседание регионального кабинета министров. В нем участвовал главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, ключевой темой разговора стало обсуждение проекта бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Калужское правительство одобрило проект бюджета на трехлетнюю перспективу

Представляя главный финансовый документ, руководитель профильного министерства Валентина Авдеева отметила, что он основан на базовых показателях прогноза социально-экономического развития области и приоритетных направлениях федеральной бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Проект трехлетнего бюджета нацелен на создание необходимых условий для соблюдения устойчивости бюджетной системы, обеспечения долгосрочной сбалансированности регионального и местных бюджетов, а также повышения эффективности и результативности расходов.

В 2018 году доходы региональной казны с учетом всех источников составят 51 миллиард 688 миллионов рублей. Из них: 43 миллиарда 876 миллионов рублей — поступления налоговых и неналоговых доходов. Расходы на будущий год прогнозируются в сумме 53 миллиарда 255 миллионов рублей. Бюджет на 2018 год сформирован с дефицитом в 1 миллиард 567 миллионов рублей или 3,6% к объему налоговых и неналоговых доходов.

По словам главы минфина, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов субъектов РФ позволит Калужской области высвободить более 15 миллиардов рублей. Эти средства в течение ближайших двух лет планируется направить на решение социально-экономических задач и выполнение майских указов президента.

Анатолий Артамонов назвал бюджет 2018 года бюджетом развития. «Рост объемов налоговых поступлений, в том числе от вновь созданных крупных производств, помог укрепить нашу бюджетную систему. Все вложенные в развитие индустриальных площадок средства мы давно окупили, так что наша политика себя полностью оправдала. Отсутствие задолженности перед коммерческими кредитными организациями и принятое президентом страны кардинальное решение о реструктуризации кредиторской задолженности регионов — тот самый резерв, который мы использовали при формировании бюджета на следующий год», — констатировал губернатор.

Анализируя перспективы бюджетной политики региона, Анатолий Артамонов рекомендовал руководству министерства уделить внимание стимулированию органов местного самоуправления к укреплению собственной доходной базы и повышению их самостоятельности. Власти на местах поручено сконцентрировать основные усилия на увеличении налогового потенциала, наращивании объемов производства, активном привлечении инвесторов и повышении инвестиционной привлекательности муниципалитетов.

От распорядителей бюджетных средств губернатор потребовал безусловного исполнения взятых расходных обязательств и рачительной траты средств бюджета. В числе значимых и перспективных для региона проектов Анатолий Артамонов упомянул строительство Южного и Северного обходов. В будущем году должно начаться возведение дворца спорта в Калуге и студенческого кампуса МГТУ им. Баумана на Правобережье, с введением которого возможности калужских выпускников для обучения в родном регионе существенно расширятся. «Все эти стройки капиталоемкие. Аналогов им в других региональных центрах нет», — подчеркнул глава региона.

По словам Анатолия Артамонова, в ближайшие годы необходимо уделить серьезное внимание реконструкции дорожной сети, укреплению материальной базы лечебных учреждений, в том числе модернизации калужской городской станции скорой медицинской помощи, а также развитию частной медицины. В аграрном секторе первостепенная задача — возвращение в оборот неиспользуемых сельхозземель и развитие собственных перерабатывающих производств.

Глава региона выразил уверенность в том, что принятые правительством области бюджетные ориентиры «позволят уверенно пройти предстоящий трехлетний период и успешно решить все стоящие перед нами задачи».

Одобрение кабинета министров получил проект регионального закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Бюджет будет бездефицитным и прогнозируется в размере 10 миллиардов 950 миллионов рублей.

Анатолий Артамонов отметил, что выстроенная новым руководством фонда системная работа с лечебными учреждениями позволила им «привести в порядок финансы и погасить кредиторскую задолженность». Глава региона напомнил о недопущении в дальнейшем этой задолженности, а также нецелевого использования выделяемых из бюджета фонда средств.