Донецк, 20 октября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 19 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии шесть раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 33 раза, сообщают 20 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Калиновка, Крутая Гора и Раевка.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, оружие БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, подствольные гранатометы ГП-25 и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 33 раза. Под огнем оказались 14 населенных пунктов.

Штаб «АТО» зафиксировал 15 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Гнутово.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле шахты Бутовка, Авдеевки, Верхнеторецкого, Счастья.

Напомним, с 2014 года в Донбассе идет гражданская война. Киев, несмотря на подписанные Минские соглашения, продолжает их саботировать, стягивая войска в линии разграничения и обстреливая населенные пункты ЛНР и ДНР.