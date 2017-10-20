Москва, 20 октября, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров («Справедливая Россия») в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал о политической и экономический ситуации в Дагестане, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

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В качестве примера, к чему приводит отсутствие выборов главы региона, депутат привел Республику Дагестан, по его мнению, «наиболее ущемленный в избирательных правах регион».

«В новейшей истории в Дагестане ни разу не проводились прямые выборы главы региона. Обратите внимание: ни один из назначенных глав Дагестана не дослужил до конца своего срока. При каждом новом назначении главы Дагестана преобразования в республике заканчивались банальным перераспределением должностей и финансовых потоков. Низшей точки политической деградации Дагестан достиг под руководством предыдущего главы региона», — указал парламентарий.

«За последние пять лет дотации в бюджет республики увеличились в два раза. Каковы же отдачи? Бедность в Дагестане за последние пять лет выросла в 1,5 раза. В республике один из самых высоких показателей безработицы по стране. Средняя зарплата в республике в два раза ниже, чем в среднем по России. По уровню ВРП на душу населения республика занимает 74-е место среди регионов России», — указал он.

Несмотря на то, что в республике с помпой открывались школы, больницы, садики, их общее количество снижалось, продолжил парламентарий.

«Я считаю, проблема в том, что дагестанская власть во главе с бывшими руководителями была заинтересована в банкротстве республики. Чем хуже они работали, тем больше средств выделял центр. Федеральный центр все эти годы финансировал проблемы республики, а не их решение», — заявил Омаров.

Растет социальная напряженность, считает парламентарий.

«За последние пять лет в республике прошли сотни протестных акций, в которых приняли участие более 100 тыс. граждан, но республиканские власти всевозможными способами пытались их подавлять вместо того, чтобы прислушаться к ним и решать проблемы. Соответственно, выбирать своих лидеров нельзя, собираться мирно и отстаивать свои права нельзя, а ходить на выборы с заранее готовыми результатами нет смысла», — констатировал он.

Парламентарий также коснулся темы коррупции в регионе.

«В Дагестане процветает политическая коррупция. К выборам с подачи администрации главы республики не были допущены ряд популярных в народе политиков и партий, искусственно созданы конфликты в городе Буйнакске, Дербентском, Ногайском районах Дагестана, где власть вопреки желанию населения продвигала своих ставленников. Повсеместно главы городов и районов заменяются без учета мнения народа, по уровню эффективности госуправления Дагестан на последних местах. В среднем вклад дагестанского чиновника в развитие регионов в 3−4 раза ниже, чем у его коллеги в других регионах», — считает Омаров.

Чем больше говорилось о борьбе с клановостью, тем больше её становилось, указал он.

«Десятилетиями кланы убеждали Москву, что несоблюдение принципа национального квотирования может привести к межнациональным конфликтам. Я с полной ответственностью заявляю, что это шантаж с целью сохранить свою власть и добиться покровительства Москвы. Никаких реальных угроз межэтнических конфликтов в республике нет», — подчеркнул депутат.

«Долгие годы кланы Дагестана занимались тем, что выжигали в регионе внутренние предпосылки для развития, а именно интеллектуальные ресурсы, созидательную энергию и запросы общества на развитие. Это делалось под предлогом борьбы с коррупцией и терроризмом, но приводило к убийствам журналистов, общественных и политических деятелей. Кланы не желали позитивных перемен, потому что в новых условиях они окажутся невостребованными», — говорит он.

Начатая несколько лет назад борьба с коррупцией не принесла ожидаемых результатов, но общий уровень коррупции, наоборот, вырос, утверждает депутат.

Говоря о назначении в качестве врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева, Омаров не обошел стороной национальные отношения и национальную политику государства.

«Долгие годы не занимались подготовкой национальных кадров на федеральном уровне, и по этой причине сформировался кадровый дефицит среди дагестанцев-управленцев, на которых можно было бы возложить руководство республикой», — говорит он.

«В руководстве высших федеральных исполнительных органов власти нет ни одного дагестанца. Дагестанцы — это 2,5 процента от населения России, и они по принципу равного доступа к госслужбе должны занимать как минимум две руководящие должности в федеральных исполнительных органах власти, и несколько заместителей», — считает депутат.

«По этой причине Кремлю сложно сформировать резерв, которому можно доверить управление республикой, ему вынужденно приходится опираться на старые проворовавшиеся кланы. И эта проблема касается не только дагестанцев, не представлены в должной мере на федеральном уровне также башкиры и татары. Поэтому, прежде чем соблюдать национальное квотирование в регионах, надо его соблюсти на федеральном уровне. Без реализации такого подхода российский федерализм бесперспективен», — указал он.

В этой связи Омаров считает, что Васильеву следует вернуть дагестанцам право выбирать — возврат прямых выборов позволит преодолеть пропасть между властью и населением.