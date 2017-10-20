Москва, 20 октября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта, предлагающего сократить размер максимальных выплат с одной семьи за коммунальные услуги, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции «Справедливой России» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым. Авторы законопроекта предлагали снизить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг до 10% от совокупного дохода семьи. Сегодня ставка может достигать до 22%.

«Рост платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2016 году составил, в среднем, 8,6%. При этом, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, доходы населения упали в 2016 году на 7,5%», — отметила одна из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

По расчетам авторов законопроекта, на то, чтобы обеспечить такие льготы, на межбюджетные трансферты нужно дополнительно направить 55,3 млрд рублей. Между тем, как отмечал в ходе пленарного заседания первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), авторы законопроекта не предлагают вариантов возмещения выпадающих доходов из федерального бюджета, в котором нет свободных средств в таком масштабе. По этой причине фракция «Единой России» — самая многочисленная в Госдуме — не проголосовала за принятие законопроекта, из-за чего он был отклонен.

При этом, как ранее отмечал глава министерства финансов РФ Антон Силуанов, ведомству в 2017 году удалось сэкономить порядка 148 млрд рублей, а всего на перераспределение средств в текущем году предлагается направить 273 млрд рублей, из которых порядка 200 млрд рублей будут направлены на закрытые статьи бюджета.