Самара, 20 октября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Запуск системы LADA Connect состоится в 2018 году, информацию подтвердила пресс-служба «АвтоВАЗа», об этом 20 октября сообщило агентство «Автостат».

Ladavesta.net LADA CONNECT

Как сообщает издание, подробную информацию об этом представители компании давать отказываются. Между тем, сама программа уже доступна для скачивания в Google Play.

При большом желании автовладелец уже сегодня сможет установить систему на автомобиль, такие опции предлагают некоторые дилеры. Система представляет собой специальный модуль, который подключается к диагностическому разъему машины.

Модуль носит название «Элемент», он способен работать со всеми существующими автомобильными интерфейсами, благодаря этому он может быть установлен на многих моделях автомобилей LADA.

Сообщается, что сегодня установка системы на машину от «АвтоВАЗа» в базовом варианте обойдется автовладельцу в 11 тыс. рублей.

15 тыс. рублей будет стоить установка комплекта с функциями безопасности. Самый дорогой вариант, который позволит получить функцию автозапуска, обойдется в 20−25 тыс. рублей.

Напомним, система LADA Connect позволит владельцу автомобиля открывать и закрывать двери автомобиля, запускать двигатель, отслеживать уровень топлива, заряд аккумулятора и т.д. Также система будет оценивать манеру езды водителя и показывать результаты на смартфоне.