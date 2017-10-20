Ярославль, 20 октября, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Знаменитый российский ультрамафонец Дмитрий Ерохин получил паспорт Золотого Кольца. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С 10 по 21 ноября знаменитый российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин проведет уникальный 12-дневный забег по 9 городам туристического маршрута «Золотое кольцо России». Он стартует в городе Ярославле у памятного знака «Нулевой километр Золотого кольца».

«На днях Дмитрий заочно получил официальный статус путешественника по Золотому кольцу. На его имя в «Паспортном столе Золотого кольца» все в том же Ярославле был выписан паспорт путешественника по Золотому кольцу с символичным номером 009 — по числу городов забега. Во время забега в каждом городе маршрута в паспорте Дмитрия будут сделаны отметки о регистрации посещения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортного стола Золотого кольца» Юлия Смук.

Общим голосованием аудитории, активно поддерживающей спортсмена в социальных сетях, было принято решение, что из Ярославля Дмитрий побежит по направлению Костромы и далее по маршруту: Иваново, Суздаль, Владимир, Москва, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий. Уже 21 ноября Дмитрий Ерохин пересечет финишную ленту, прибыв обратно в Ярославль в день, когда маршрут Золотого кольца России отметит свое 50-летие.

«Объединяя одной идеей спорт и туризм, пропагандируя здоровый образ жизни и туристическую привлекательность городов самого известного туристического маршрута России, я на своем примере постараюсь продемонстрировать всей стране, что «Золотое кольцо» сегодня это не только часть общего историко-культурного наследия, но и современное туристическое направление, поддерживающее все виды туризма» — прокомментировал свой марафонский забег Дмитрий Ерохин.

Планируется, что во всех городах маршрута Дмитрия встретят болельщики, жители городов, которые смогут следить за забегом он-лайн, представители органов власти и общественных организаций, а часть финишного пути в поддержку общей идеи вместе с Дмитрием пробегут воспитанники местных спортивных организаций.