Греция, 20 октября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Учёные из Европейского космического агентства объяснили причину появления вспышек на Луне. Об этом говорится на сайте Sky&Telescope.

Луна

Астрономы рассказали, что вспышки возникают при ударе небольших метеоритов о поверхность Луны. Они следили за поверхностью Луны с помощью 1,2-метрового телескопа, установленного в обсерватории Крионери в Греции.

Учёные регистрировали слабые вспышки, которые оставляют кратковременный тепловой след. Они установили на телескоп несколько сверхбыстрых камер высокого разрешения, которые могут отследить падения небольших объектов на поверхность Луны.

Исследователи зафиксировали несколько десятков вспышек, а также определили температуру удара и массу тел, которые столкнулись Луной.

Выяснилось, что масса падающих на Луну метеоритов составляет от нескольких десятков граммов до нескольких килограммов, а температура ударов колеблется в пределах 1500—3000 градусов Цельсия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что атмосфера Луны при её формировании состояла не из газов, а из паров металлов.