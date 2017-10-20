Вильнюс, 20 октября, 2017, 14:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что альтернативная медицина может стать частью традиционной системы здравоохранения, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября, в Минздраве Литвы.

Kila (kee-la) Индейский шаман

«Сейчас есть большая вероятность того, что, наконец, закончится дискуссия, которая идет много лет — нужна или не нужна альтернативная медицина. У нас есть возможность сдвинуться с мертвой точки, но для этого мы должны договориться, что начинать нужно с маленьких шагов. Принимать решения, которые позволили бы этой медицине попасть в нашу традиционную систему здравоохранения, не совсем легкая задача», — сказал министр на конференции в Сейме.

По его словам, чтобы достигнуть результатов, обе стороны — медики и сторонники нетрадиционных методов лечения — должны идти шли на уступки.

«У нас всех есть желания, страхи, амбиции. Медики боятся, представители нетрадиционной медицины хотят все сделать быстро, и когда эти две силы сталкиваются, политике здравоохранения очень трудно принимать рациональные решения, потому что очень большая конфронтация», — сказал министр.

«Я хочу всех попросить доброжелательно двигаться в одну сторону», — сказал Верига на конференции «Альтернативная медицина — проблемы узаконивания и возможные способы решения».

Он подчеркнул, что после узаконивания нетрадиционных способов лечения в их отношении должна действовать точно такая же правовая ответственность, что и в традиционной медицине.

«Сегодня мы живем в правовом государстве и должны понимать, что те правила будут работать и в отношении нетрадиционной медицины, и безопасность пациента — одно из них», — утверждал министр.

Отметим, что сегодня в Литве обсуждается в том числе использование марихуаны в медицинских целях.