Киев, 20 октября, 2017, 14:50 — ИА Регнум. США продолжают оказывать Вооруженным силам Украины военно-техническую помощь, несмотря на отказ предоставить летальное вооружение. В частности, руководство AM General — компании-производителя военных автомобилей Hummer заявило о готовности передать Украине 40 медицинских автомобилей Hummer. Об этом 20 октября информирует посольства Украины в США на своей странице в Facebook.

Выгрузка американского медицинского автомобиля союзникам

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, автомобили будут поставлены в ближайшее время. Руководство компании заявило о своей заинтересованности в дальнейшей поддержке ВСУ.

«Руководители «AM General» выразили заинтересованность в дальнейшей действенной поддержке Вооруженных Сил Украины, которые противодействуют российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре с.г. 40 медицинских «Хаммеров» для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время. Договорились продолжать контакты с целью содействия в решении первоочередных потребностей украинских военных», — говорится в сообщении.

Кроме того, старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета (The Atlantic Council) Тимоти Фэрбэнк считает, что США должны немедленно поставить Украине оборонительное вооружение, в том числе и летальное.

«Мое личное мнение заключается в том, что мы не должны торговать этим. Я считаю, что сейчас очень важно предоставить Украине оборонительное оружие. Я думаю, что консенсус в Вашингтоне заключается в том, что Соединенные Штаты должны предоставить это оружие Украине. Конгресс недавно выделил значительную сумму денег, более 500 миллионов долларов, на это, решение ждет подписи президента Трампа. Но среди главных республиканцев и демократов, в Конгрессе есть сильная поддержка предоставления вооружения, в том числе «Джавелинов», украинскому правительству. И я надеюсь, что это произойдет очень скоро», — сказал Фэрбэнк 20 октября,передает «Сегодня».

При этом он проинформировал, что у американских чиновников все еще есть разногласия относительно уровня летального оружия.

«Это важный вопрос, который все еще нужно прорабатывать. Но я думаю, конечно, что противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и др. будут частью пакета, если президент Трамп пойдет на это», — подчеркнул Фэрбэнк.

При этом 20 октября советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о существовании указаний от президента США Дональда Трампа относительно войны в Донбассе. Он сообщил, что американский президент выбрал политику избегания конфликтов с Россией.

«Президент дал нам очень четкие указания относительно наших отношений с Россией. Он определил нашу очень мощную позицию на Ближнем Востоке и в Украине, в частности, в противостоянии дестабилизирующему поведению РФ», — сказал Макмастер, пишет «Укринформ».

По его данным, «руководство России осознало опасность сохранения конфликта в Украине». В то же время Трамп хочет «обеспечить воздержание от любого конфликта с Россией», поскольку это «не соответствует чьим-то интересам».

Кроме того, первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак отметил, что на Украине работают 450 военных инструкторов из семи стран-членов НАТО.

«В настоящее время в Украине более 450 инструкторов от семи стран альянса. Они работают с нашими военнослужащими на наших полигонах и в учебных центрах», — уточнил Руснак в ходе комитетских слушаний на тему приближения Украины к стандартам Североатлантического альянса.

По его данным, по состоянию на сентябрь 2017 года восемь украинских батальонов готовы по стандартам НАТО. Каждые три месяца около 700 украинских военнослужащих проходят соответствующую подготовку.

В свою очередь, 19 октября военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов спрогнозировал, что с такими темпами переподготовки личного состава ВСУ смогут перейти на стандарты НАТО через 10 лет.

«Если считать такими темпами, наверное, лет через 10. Вы не забывайте, что они сейчас готовят нам костяк. Допустим, подготовят они нам порядка 10−15 тысяч военнослужащих. А потом из числа этих бригад будут делаться учебные подразделения, которые самостоятельно, сначала под надзором инструкторов НАТО, а впоследствии уже и самостоятельно будут обучать все остальные вооруженные силы. Плюс, вы не забывайте, что они заставят Генштаб написать новые полевые уставы для ведения боевых действий. Особенно первую часть уставов тактического звена, до батальона включительно. И дальше уже с внедрением руководящих документов, которые регламентируют новый порядок организации ведения боевых действий, это уже пойдет работать как система, как в школе обучение, для всех вооруженных сил. Сейчас готовится костяк», — сказал Жданов в эфире радиостанции «Голос Столицы».

Он обвинил начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко в нежелании реформировать Генштаб и армию по натовским стандартам.

«Это мы должны были предусмотреть программу перевооружения армии на стандарты НАТО и перевооружения армии в принципе еще, наверное, в начале 2015 года. К сожалению, наш начальник Генштаба вообще не занимается этим вопросом. И у нас даже нет программы реформирования. Если, допустим, я уже так понимаю, что в НАТО видят структуру, перспективу, они помогли нам написать стратегический оборонный бюллетень, который уже 1,5 года лежит в столе у начальника Генштаба, кстати, утвержденный, введенный в действие президентом страны, но Генштаб на сегодняшний день — это главная проблема реформирования в армии», — считает Жданов.

Ранее, 18 октября, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году ВСУ получили 871 единицу образцов вооружений и техники.

«В 2017 году уже получили 871 единицу образцов вооружений и военной техники наши военные, в том числе и новые комплексы, боеприпасы, все то, что было необходимо», — сказал Гройсман.

По словам премьера, на Украине создается новая национальная телекоммуникационная сеть, повышен уровень материального обеспечения военнослужащих.

«С начала года военнослужащим распределены 678 квартир, обеспечено жильем 299 участников АТО. Дальше мы будем продолжать эту работу, 750 млн на строительство и приобретение жилья выделено для Минобороны в этом году», — рассказал Гройсман.

Как сообщалось, ранее старший научный сотрудник Cato Institute's Center for Global Liberty and Prosperity Андрей Илларионов заявил, что факт инициирования дискуссии о возможности предоставления Украине летального оборонительного вооружения свидетельствует о том, что администрация США не намерена идти на этот шаг.

Напомним, в 2017 году Сенат США одобрил проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года». Он предусматривает предоставление Украине 500 миллионов долларов помощи в сфере безопасности, включая летальное и нелетальное оборудование, обучение и техническую помощь ВСУ. При этом политическое и военное окружение президента США Трампа выступает за предоставление Украине современных образцов летального вооружения. Среди них — спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.