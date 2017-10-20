Париж, 20 октября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в 2018 году отметить 50-летие событий мая 1968 года, а также дать им оценку «без догм и предрассудков», сообщает Europe1.

Студенческие волнения. Париж. 1968

Такая информация поступила от приближенных главы Елисейского дворца, по словамкоторых администрация президента желает «проанализировать этот период и извлечь из него уроки, которые не носили бы характер ни за, ни против, но и рассматривали эти события в рамках современного мышления».

Источник также добавил, что 1968 год «был временем утопий и разочарований». К ним Макрон, который родился через девять лет после тих событий, хочет вернуться без «догм и предрассудков».

Парижские события 1968 года неоднократно становились темой предвыборной кампании будущих глав Елисейского дворца. Так, участвуя в президентской гонке 2007 года, Николя Саркози призвал расстаться с положительным образом Парижской весны, приведшей, по его мнению, к «моральному и интеллектуальному релятивизму», а также уничтожившей моральные ценности и иерархию, прежде всего в школе.

Его преемник Франсуа Олландв ходе своей кампании в 2011 году, напротив, выступил за движение студентов, которые выражали «ожидания молодости» и «уже тогда верили в то, что другой мир возможен».