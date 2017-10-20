Ярославль, 20 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Тамаров попытался раскрыть суть своих обвинений в адрес общественников Темура Абдуллаева и Ильи Арифулина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Проверка дорог в Дзержинском районе Ярославля

«Когда создавался общественный совет при ДГХ мэрии Ярославля, то я с Львом Рамолодиным предлагал включить в него ученых, специалистов, но первыми в списке стояли эти два товарища. Я спросил тогда у директора департамента — кто они? И он мне ответил: «Это полезные люди» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Тамаров.

Эксперт считает, что его молодые коллеги в общественном совете слишком часто говорят «одобрямс» любым решениям мэрии. Он полагает, что они «всегда готовы для оказания любых услуг влиятельным людям».

«Илья является коммерческим директором фирмы, которая делала поставки для вологодских дорожников и фирмы «Экоград», а взамен этого власть требует от них одобрения всех ее дел. А Темур представляет организацию «Дороги Ярославля». Я узнавал — нет такой НКО. Что это за люди и где их компетентность и независимость? Я считаю, что они проявляют «холуизм» перед властью», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Тамаров.

Владимир Тамаров считает, что такие люди не должны представлять Ярославль в общественных советах.

Как ни пытался наш корреспондент узнать, какие именно примеры говорят о «продажности» и «услужливости» Темура Абдуллаева и Ильи Арифулина, выяснить это не удалось.

Напомним, 19 октября в мэрии Ярославля состоялось общественное обсуждение результатов выполнения проекта Министерства транспорта России по направлению «Безопасные и качественные дороги» в составе агломерации «Ярославская» за 2017 год. Именно там Владимир Тамаров выступил с обвинениями в продажности в адрес своих молодых коллег.