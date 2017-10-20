Челябинск, 20 октября, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Власти Челябинской области рапортуют об экономических успехах и строят радужные планы. Экономика вышла на траекторию роста, заявил министр экономического развития Южного Урала Сергей Смольников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рост зарплат

Со своим докладом он выступил сегодня, 20 октября, на заседании областного правительства. По его словам, индекс промышленного производства за январь — август возрос на 4,8%, а среднемесячная зарплата — на 7%. На 11,9% увеличился ввод жилья.

При этом кое-где есть и снижение. Инвестиции в основной капитал упали на 1,7%, товарооборот — на 5,2%. При этом объёмы платных услуг снизились на 1,7%, а реальные доходы населения — на 6,5%.

Отмечу, что эти показатели носят отложенный характер», — заявил Смольников, цитирует его пресс-служба министерства.

На этом фоне власти региона ожидают улучшения основных показателей. Валовый региональный продукт в 2018 году должен подняться на 1,5%, а индекс промпроизводства — на 1,3%. На 7% ждут роста инвестиций в основной капитал.

Приток инвестиций в основной капитал в 2018 году увеличится на 7%. Также должны подрасти сельское хозяйство и реальные доходы граждан.

Кстати, о доходах. В 2018 году чиновники ожидают роста на 0,7%. В 2019-м они должны подрасти на 1,3%, тенденция сохранится и в 2020 году — на 1,8%. А безработице наоборот обещают снижение. К 2020 году она должна упасть с нынешних 1,7% от числа экономически активного населения до 1,5%. Насколько всё это получится, покажет время.