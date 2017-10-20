Киев, 20 октября, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Страны Большой семерки (G7) уверены, что Украины приняла «жизненно важную» для страны реформу медицины, написала 20 октября пресс-служба посольства Великобритании на Украине на странице в соцсети Facebook.

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Согласно сообщению, медицинская реформа, которую 19 октября приняли на Украине, рассматривается на Западе как продвижение Киева к «жизненно важным реформам в сфере здравоохранения и борьбы с коррупцией».

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Напомним, ранее Верховная рада приняла законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», то есть начала медицинскую реформу.

Согласно закону, финансирование социальных услуг, оказываемых государством, будет производиться специально созданным органом — Национальной службой здравоохранения.

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По данным экспертов, новая реформа катастрофически скажется на гражданах Украины, так как по новому закону жители страны должны полностью или частично оплачивать любые медицинские услуги, кроме таких, как осмотр семейным врачом, первая помощь или обезболивающие. В частности, платными станут плановые роды — экстренные будут минимально оплачиваться государством.