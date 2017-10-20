Москва, 20 октября, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что американские инстанции оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК) с тем, чтобы не допустить сборную России на Олимпиаду-2018.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом», — сообщил Песков журналистам.

Он также добавил, что президент имел в виду участие в этом как государственных, так и негосударственных организаций США. О том, какие конкретно ведомства принимают в этом участие, Песков не уточнил.

Напомним, 19 октября Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что некоторые американские инстанции пытаются оказать давление на МОК с тем, чтобы не допустить Россию к Олимпийским играм в Пхёнчхане. При этом он добавил, что МОК зависит от спонсоров.

«Этим спонсорам подаются однозначные сигналы из определённых американских инстанций. Мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допускать до Олимпийских игр», — сказал Путин.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхане.