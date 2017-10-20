Луховицы , Московская область, 20 октября, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Причиной возгорания газопровода «Средняя Азия — Центр — 2» в Подмосковье, по предварительным данным, стала трещина, сообщает 20 октября ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

geralt Взрыв

В компании «ГазпромтрансгазМосква» сообщили, что сформирована специальная комиссия для выявления причин возгорания. На месте аварии ведутся восстановительные работы, которые, по сообщению главы Луховицкого городского округа Владимира Барскуова, должны закончиться ночью 20 октября.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов заявил, что в результате возгорания газопровода никто не пострадал, повреждений имущества не обнаружено, сбоя в газоснабжении потребителей не произошло.

Глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков исключил версию возгорания по причине нарушения охранной зоны газопровода. Он допустил, что авария могла произойти по причине износа конструкции.

«Видимых повреждений и видимых причин пока не выявлено», — сказал Голубков.

Напомним, 20 октября 2017 года в 5:58 по московскому времени произошел разрыв магистрального газопровода между Красной поймой и Двуглиново в Луховицом городском округе. Аварийный участок был отключен в 6:03, а в 6:30 выгорел весь остаточный газ.