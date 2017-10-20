Волгоград, 20 октября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области увеличиваются объёмы качественных дорог. Один их таких объектов был торжественно открыт сегодня, 20 октября, в Городищенском районе, передаёт ИА REGNUM. Это новая цементобетонная «четырехполоска», сданная в эксплуатацию на автотрассе М-6 «Каспий». Её протяженность составила 10,7 км.

Volgograd.ru Открытие нового участка трассы

Как уточнили в областной администрации, ни реконструкции трассы использовалась редкая технология — в регионе она применена впервые. Капитальный ремонт на такой автотрассе понадобится только через четверть века, а устойчивый к высоким температурам материал не даст появиться колеям и волнам.

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Свыше 3 млрд рублей закатали в дороги Волгограда

На этом работы по приведению дорог на территории региона в порядок не закончатся. Как отметил принявший участие в торжественном открытии дорожного объекта руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, реконструкция трассы Волгоград-Москва будет продолжена. Возможно, так же с применением технологии укладки цементобетонного покрытия. С таким предложением к руководству Росавтодора обратился губернатор региона Андрей Бочаров. Он также отметил, что на новом участке, который планируется обновить, дорога должна быть расширена с двух до четырёх полос, оснащена линией электроосвещения, барьерным ограждением и современной разметкой.

Также стало известно, что проектирование объездной дороги Волгограда, которая соединит федеральные трассы, начнётся уже в 2018 году. Кроме того, как добавил Андрей Бочаров, до конца 2017 года будет запущено движение по мосту через реку Ахтуба.

«Важно до конца 2017 года выполнить и намеченные нами планы по программе «Безопасные и качественные дороги», в Минтрансе мы уже получили поддержку на следующий год», — добавил глава региона.

Проинспектировавший состояние улично-дорожной сети Волгограда глава Росавтодора остался доволен увиденным. По словам федерального чиновника, с 2016 года в городе произошли существенные изменения.

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«Сегодня в пять утра вышел на пробежку по улицам города, проинспектировал состояние улично-дорожной сети, набережную, посмотрел стройку Нулевой продольной — 17 километров по городу пробежал, посмотрел», — рассказал Старовойт на встрече с главой региона.

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«Считаю, что это успех», — добавил глава ведомства, заверив, что Росавтодор ещё с большим рвением будет помогать региону.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три года в Волгоградской области значительно выросли темпы восстановления федеральных трасс. Ежегодно всеми видами работ охвачено более 200 км на всех направлениях. С 2014 по 2017 год в регионе было приведено в порядок почти 1,5 тыс. км дорог. За этот период финансирование дорожной отрасли увеличилось с 7,2 млрд в 2013 году до 9,8 млрд рублей в 2017-м.