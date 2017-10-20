Калининград, 20 октября, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Балтийская АЭС соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ. К таким выводам пришли независимые эксперты в ходе партнерской проверки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) станции, которую координировало МАГАТЭ в 2015 году. Об этом сегодня, 20 октября сообщили в пресс-службе Балтийской АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

На прошедшей в Калининграде 18−19 ноября конференции «Экологическая и радиационная безопасность объектов атомной энергетики» начальник отдела радиационной оценки Департамента здравоохранения Великобритании Энтони Бексон заявил, что в период с 2013 по 2015 год по запросу госкорпорации «Росатом» была проведена экспертная оценка ОВОС проекта Балтийской АЭС.

«Можно отметить, что группа экспертов была удовлетворена ответами, которые были подготовлены разработчиками ОВОС, и в целом работой в рамках проведения оценки. По итогам проверки были сделаны выводы, что радиологическая безопасность Балтийской станции соответствует нормам и стандартам безопасности МАГАТЭ», — уточнил Энтони Бексон.

Окончательная версия доклада о результатах экспертной проверки ОВОС Балтийской станции была опубликована на официальном сайте МАГАТЭ в феврале 2017 года.

Также, согласно проведенной ОВОС, в случае нештатной ситуации, которая может привести к выбросам в атмосферу, население и окружающая среда не будут подвержены воздействию, опасному для жизни и здоровья. На территориях соседних государств — Польши и Литвы — защитные мероприятия не потребуются.

Напомним, что IV Научно-практическая конференция с международным участием «Экологическая и радиационная безопасность объектов атомной энергетики» проходила 18−19 октября 2017 года в г. Калининграде. В конференции приняли участие учёные и эксперты из России, Белоруссии и Литвы.