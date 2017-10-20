Симферополь, 20 октября, 2017, 14:17 — ИА Регнум. Пришло время не на словах, а на деле заявить, что Крым и Севастополь — равноправные субъекты Российской Федерации, и спрос за нарушения будет таким же, как и в других регионах. Это, несомненно, поддержат обычные люди, которые страдают от коррупции и безразличия местных чиновников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Kuzrab.ru Коррупция

«Крым отличается от других регионов повышенным вниманием со стороны федерального центра, а похож — неготовностью местных элит к стратегическому планированию, неспособностью видеть дальше собственного носа, как и во многих других субъектах Федерации. Ещё одно негативное отличие Крыма от остальных российских регионов заключается в почти четвертьвековом нахождении в другой системе координат. За это время крымские элиты как-то нашли в ней своё место. Положение дел напоминало известный анекдот, в котором торговец семечками на пороге банка объяснял попросившему у него взаймы другу, что, мол, у него с банком договор: банк не торгует семечками, а даёт в долг», — отметил эксперт.

По его мнению, в своё время местные элиты сохраняли видимость лояльности Киеву, а Киев закрывал глаза на творимые на полуострове беззакония.

«То, что для России — коррупция, для Украины — обычное дело. Так было и в Крыму. Некоторые местные чиновники и бизнесмены посчитали, что с возвращением в Россию для них ничего не изменилось. Поэтому с таким скрипом реализуются те проекты, контроль за которыми со стороны Москвы не столь велик. Дам, наверное, непопулярный рецепт. Пора прекратить пестовать эту крымскую самобытность в том смысле, что пришло время не на словах, а на деле заявить, что Крым и Севастополь — равноправные субъекты Российской Федерации, и спрос за нарушения будет таким же, как и в других регионах», — подчеркнул Игорь Шатров.

По его словам, у каждого российского региона есть свои особенности — некоторые отличаются уникальным географическим положением, как, например, Калининградская область или Курильские острова. Однако это не означает, что за проступки там иной спрос, со скидкой на эту уникальность.

«Так и в Крыму Москве надо проявить политическую волю. Это, несомненно, будет поддержано обычными людьми, которые страдают от коррупции и безразличия местных чиновников. Не за этим они возвращались в родную гавань», — добавил политолог.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Счётная палата РФ нашла серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.

Одной из главных причин отставания названо «отсутствие эффективной системы управления» со стороны дирекции ФЦП. Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.