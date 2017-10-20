Мурманск, 20 октября, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В Октябрьском районном суде Мурманска 20 октября состоялись слушания по делу бывшего заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко. Экс вице-губернатору выбирали меру пресечения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Бабенко в зале суда

Напомним, задержали Игоря Бабенко 18 октября. С этой целью в Мурманск прибыли оперативники центрального аппарата ФСБ из Москвы. Предположительно, задержание бывшего чиновника связано с расследованием коррупционного скандала с участием двух бывших подчинённых Игоря Бабенко — Эдуарда Никрашевского и Георгия Благодельского.

Игоря Бабенко планировали переправить в Москву, и решение по его аресту ожидалось уже там, со стороны Басманного суда. Однако утром 20 октября стало известно, что расследовать дело экс вице-губернатора будут столичные следователи, но в Мурманске.

Какой из судов будет принимать решение об аресте бывшего заместителя губернатора Марины Ковтун, решали до сегодняшнего утра: Игорь Бабенко работал в правительстве Мурманской области, жил в Североморске, но при этом семья чиновника давно переехала в Москву. Информация о том, что дело передали в Октябрьский районный суд Мурманска, появилась всего за полчаса до начала заседания.

В зал суда Игоря Бабенко привели под стражей и в наручниках и сразу поместили в камеру. Вёл себя бывший заместитель губернатора спокойно и в арест, казалось, не верил до конца.

Представители следственных органов и прокуратуры сразу выступили против присутствия средств массовой информации. По их словам, разглашение подробностей может помешать расследованию уголовного дела.

«Если можно, просим удалить представителей прессы из зала и пригласить их только на резолютивную часть, так как на процессе будут рассматривать материалы, играющие важную роль в расследовании», — сообщила следователь.

Адвокат и задержанный, наоборот, сослались на то, что дело ведётся уже давно, и фабула его широкой общественности известна. Суд также решил, что присутствие журналистов препятствовать процессу не может.

Как и предполагало ИА REGNUM, задержание Бабенко связано с мошенничеством, в котором подозревают его бывших подчинённых Никрашевского и Благодельского.

«В ходе предварительного следствия установлено, что Бабенко, Благодельский и Никрашевский заключили между ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» и подрядчиками фиктивные договоры на предоставление товаров и услуг. Товары и услуги не предоставлялись, а средства обналичивались подозреваемыми», — сообщила следователь и попросила заключить бывшего замгубернатора под стражу.

Такое решение обосновали тем, что, оставшись на свободе, Игорь Бабенко может скрыться или препятствовать следственным действиям, оказав давление на участников процесса.

«Члены семьи Бабенко не проживают на территории Мурманской области, а сам он обвиняется в совершении тяжкого преступления коррупционной направленности против собственности. Кроме того, до задержания Бабенко высказывал Благодельскому требования отрицать причастность к совершённому. Следствие считает, что он может продолжать оказывать давление», — сообщила следователь.

Адвокат Игоря Бабенко, в свою очередь, попросил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. С точки зрения защитника, максимальная мера ограничения свободы на время расследования не должна быть жёстче домашнего ареста. То, что его подзащитный может давить на суд, следствие или участников процесса, он отрицал.

«Уволившись по собственному желанию и состоянию здоровья, Бабенко не может оказывать давление на следствие или участников процесса. Более того, в Североморске им заключен договор коммерческого найма жилья, то есть привязка к месту есть», — сообщил адвокат Игоря Бабенко.

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Бывший вице-губернатор Заполярья согласился с доводами адвоката, уточнив, что пока проживает в Североморске по временной прописке, однако в ноябре прописка станет постоянной.

«Я ещё раз отмечаю, что полностью готов сотрудничать со следствием и давать пояснения по интересующим правоохранительные органы моментам. Проживаю я в Североморске, и покидать Мурманскую область не собираюсь», — сообщил бывший заместитель губернатора Игорь Бабенко.

Выслушав доводы сторон, суд удалился для принятия решения. Оно для Игоря Бабенко оказалось неутешительным: бывшего заместителя губернатора Мурманской области отправили в следственный изолятор до 17 декабря 2017 года.

Напомним, Игорь Бабенко занял должность заместителя губернатора Мурманской области в 2014 году. До этого чиновник занимал пост руководителя аппарата областного правительства. 29 сентября 2017 года он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Уход Игоря Бабенко с должности связывали с коррупционным скандалом в правительстве Мурманской области, результатом которого стал арест Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского.

Арест Игоря Бабенко может серьезно отразиться на позициях губернатора Марины Ковтун. Учитывая, что бывший замгубернатора готов активно давать показания, он может оказаться не последним фигурантом уголовного дела среди политической элиты Мурманской области. Косвенно это подтвердили и следственные органы, заявив в суде, что «следствие пока находится на начальном этапе, и пока не все участники преступления установлены и изобличены».

Сама губернатор Мурманской области в настоящее время находится в командировке. Вчера, например, она рассказала об основных направлениях международного сотрудничества Мурманской области и о региональном опыте участия женщин в общественной и политической жизни в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.