Москва, 20 октября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по итогам заседания рекомендовал не лишать министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук, сообщил 20 октября сам Мединский.

Leonrid Министр культуры РФ Владимир Мединский

«Решение принято: 70% за, 30% — против», — сказал он.

Согласно положению о присуждении ученых степеней, сейчас ВАК обязана передать рекомендации в министерство образования и науки, которое и примет окончательное решение по данному вопросу.

Как передает ТАСС, диссертацию Мединского на заседании оценивали 20 членов ВАК и 12 специалистов по теме диссертации. Со стороны комиссии были в том числе председатель комиссии Владимир Филиппов и его заместители — доктор философских наук Владимир Шульц, академик, врач-психиатр Любомир Афтанас.

Кроме того, голосовали доктор филологических наук Людмила Вербицкая, доктор технических наук Владимир Васильев, а также главный ученый секретарь Игорь Мацкевич.

Напомним, в апреле 2016 года один из участников сообщества «Диссирнет» подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По словам представителя сообщества, диссертация главы Минкульта не имеет «научной ценности».