Ливерпуль, Великобритания, 20 октября, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Болельщик «Эвертона» в ребёнком на руках полез в драку футболистов во время матча.

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Инцидент произошёл во время матча третьего тура группового раунда Лиги Европы, в котором «Эвертон» принимал французский «Лион».

На 63-й минуте при счётё 0:1 капитан хозяев Эшли Уильямс сбил в чужой штрафной вратаря «Лиона» Антони Лопеша. На поле около одной из трибун завязалась драка.

В инцидент вмешался болельщик, который с ребёнком на руках вступил в драку. Игроки «Лиона» что-то высказали фанату в ответ на его действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между «Эвертоном» и «Лионом» завершился победой гостей со счётом 2:1. «Лион» занимает второе место в группе в пятью очками. «Эвертон» набрал одно очко и находится на последнем месте.