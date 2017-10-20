Москва, 20 октября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В случае размещения на российско-украинской границе наблюдателей за ними могут последовать военнослужащие ВСУ и экстремисты из радикальных организаций, что может повлечь очередные трагические события, заявил 20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Блокпост ВСУ

Если отряды экстремистов, известные своими бесчеловечными действиями, зайдут на территорию Донбасса,

«Уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий», — заявил Песков.

Он уточнил, что введение наблюдателей на границе избавило бы Россию от беспочвенных и ложных обвинений в агрессии, но судьба жителей Донбасса важнее этого.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит в Донбассе этнических чисток югославского типа, которые происходили при попустительстве миротворческих войск.

Путин сказал, что повторение трагедии последует после блокировки границы между Россией и ДНР и ЛНР.