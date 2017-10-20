Москва, 20 октября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Роспотребнадзор еще на 6 месяцев продлил запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертоносный баярышник

«В соответствии с поручением правительства РФ от 18 октября принято постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 г. в Иркутске в результате пищевого отравления «боярышником» (концентрат для принятия ванн) погибли более 70 человек.

После ЧП глава РФ Владимир Путин поручил ужесточить продажу спиртосодержащей непищевой продукции бытового назначения. 23 декабря 2016 года Роспотребнадзор запретил продажу таких жидкостей.

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