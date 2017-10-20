Москва, 20 октября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров («Справедливая Россия») предлагает врио главы Дагестана вернуть в регионе прямые выборы губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Владимиру Абдуалиевичу (Васильеву) в первую очередь надо восстановить конституционный строй и вернуть дагестанцам право выбирать», — заявил парламентарий в ходе пленарного заседания.

«На каждой встрече с населением меня просят этот вопрос поднять в Госдуме. Большинство дагестанцев выступает за возврат прямых выборов. Аналогичных взглядов придерживается и население других регионов, лишенное такого права», — указал он.

Возврат прямых выборов «позволит преодолеть пропасть между властью и населением, восстановить доверие, авторитет», отметил депутат Госдумы, указав на необходимость властям самим начать доверять населению.

«Я предлагаю создать рабочую группу с целью проработать и рассмотреть механизм прямых выборов глав регионов и муниципальных районов и городов», — сказал он.

В 2013 году, когда Госдума РФ приняла закон о праве регионов по своему усмотрению оставлять прямые выборы губернаторов или ввести процедуру выборов главы субъекта РФ через региональное заксобрание, парламент Дагестана решил оставить себе право выбора руководителя региона. Многие депутаты объяснили принятие такого решения экономией бюджетных средств.

Бывший в то время временно исполняющим обязанности главы Дагестана Рамазан Абдулатипов заметил тогда, что лично ему ближе прямые выборы. «Я всегда выступал за всенародные выборы. И для меня лично всенародный вариант даже, может быть, более приемлемый. Я люблю говорить открыто, мне есть что сказать», — сказал он.

Напомним, в Северо-Кавказском федеральном округе прямые выборы главы субъекта РФ проводятся только в Чеченской Республике. Так, в 2016 году за Рамзана Кадырова проголосовали на них почти 90% избирателей республики.