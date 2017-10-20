Москва, 20 октября, 2017, 14:20 — ИА Регнум. Государственное АО «Росипподромы», владелец расположенного в центре Москвы Центрального московского ипподрома (ЦМИ), предложило столичному правительству реконструировать ЦМИ на средства «Газпрома». Об этом сообщает агентство «Открытые медиа» со ссылкой на источники в «Газпроме» и правительстве Москвы.

Kremlin.ru Скачки. Центральный Московский ипподром

Речь идёт о реконструкции трибун и дорожек Центрального московского ипподрома в обмен на право концерна построить жилье и офисы на его территории. Сотрудник АО «Росипподромы» отметил в интервью «Открытым медиа», что застройка части ипподрома конному делу не повредит. Однако экспертное сообщество испытывает тревогу в связи с предстоящей застройкой.

«Над Московским ипподромом нависла серьёзная угроза. Угроза реконструкции с «урезанием» территории и сносом расположенных на ней конюшен и другой инфраструктуры. Напомним. Московский ипподром — старейший в стране и первый в мире рысистый ипподром. Он основан в 1834 году. Является государственным испытательным и научным полигоном рысистого и скакового коневодства и опытной базой профильного ВНИИ», — заявила ИА REGNUM член Экспертного совета по конной журналистике Юлия Аргутинская-Долгорукая, уточнив, что в советскую эпоху тотализатор Московского ипподрома приносил доходы, позволявшие содержать Большой театр.

По словам эксперта, в результате реконструкции «ипподром останется с кругом и комплексом по проектам известных архитекторов, но без конюшен».

«Это упомянутый Большой без оркестра и оркестровой ямы. К чему лишние траты? Фонограмма позволит сэкономить на музыкантах, которых и не видно. На практике никто не будет привозить лошадей издалека на испытания. Сложно, дорого, нервно. Кроме того, конюшни внутри круга невозможны в силу большого количества тонкостей и особенностей подготовки лошадей к испытаниям. Это не гаражи для болидов Формулы-1. Так что, без конюшен и круг теряет смысл. И его можно будет застроить элитной недвижимостью. Ещё больше денег. К чему это приведёт? К необратимой потере одного из престижных символов столицы и страны, а в перспективе — к декапитализации всей недвижимости. Известный способ разорения: снизить культурный статус, чтобы по дешёвке прикупить «вкусные» объекты. Кому выгодно? Думайте сами. Санкт-Петербургу удалось отстоять свою знаменитую «линию горизонта», — резюмировала Аргутинская-Долгорукая.

Ранее обеспокоенные этим проектом конники и сочувствующие им обратились с письмом в Департамент культурного наследия г. Москвы (Мосгорнаследие). 10 октября ими был получен ответ, за подписью заместителя руководителя Л.В.Кондрашова.

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