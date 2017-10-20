Вильнюс, 20 октября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной административный суд принял решение, в котором обязал Управление миграции главного комиссариата полиции Вильнюсского округа выдать сыну заявителя Феликсу Римкусу идентификационную карту и паспорт гражданина Литвы, указав в них его имя литовскими буквами и нелитовскими буквами в виде «Felix», сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября в суде.

Government of Lithuania Литовский паспорт

Суд постановил, что несуществующая в литовском алфавите буква «х», из-за которой Управление миграции отказалось удовлетворять просьбу выдать паспорт и идентификационную карту, не совсем исключительная и необычная в социальном контексте Литвы, что буквы, используемые в имени «Felix», «не такие уж и необычные», поэтому нельзя сказать, что их очень трудно или невозможно использовать в паспорте или идентификационной карте по техническим причинам.

Европейский фонд по правам человека, который ведет это дело с самого начала, отметил, что 2 марта 2017 года Вильнюсский участковый суд принял решение, в котором обязал Отделение ЗАГСа внести в учет и выдать свидетельство о рождение на имя «Felix».

Феликс родился в Швейцарии, в семье литовца и казашки, в выданном в Швейцарии свидетельстве о рождении имя написано в оригинальной форме, то есть с «х». Вильнюсский участковый суд, обязуя выдать литовское свидетельство о рождении с буквой «х», постановил, что неприкосновенность личной и семейной жизни лица должна быть приоритетом против желания государства сохранить культурную идентичность.

Помощник адвоката Эвелина Добровольска, представляющая заявителей в суде, отмечает, что зарегистрированные в Сейме законопроекты до сих пор не сдвинулись с места — Сейм откладывает принятие закона, поэтому литовские суды все чаще рассматривают дела о написании имен и фамилий, нередко судебные издержки присуждаются Управлению миграции. Это решение суда в деле «Felix» может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, что литовские поляки, которые проживают в Литве, ещё с 1990 года пытаются добиться узаконивания своих имён и фамилий на языке оригинала, например, с отсутствующей в литовском алфавите буквой «w». Однако литовские власти на протяжении почти тридцати лет отказывают в этом собственным гражданам.