Санкт-Петербург, 20 октября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Северо-западная транспортная прокуратура проводит проверку в петербургском аэропорту «Пулково», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства сегодня, 20 октября. Поводом стали сообщения СМИ 19−20 октября о массовых задержках приема и отправления рейсов, причиной которых якобы является нехватка трапов и их операторов.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Первые проверки этой части инфраструктуры аэропорта прошли в конце сентября, сразу после трагического инцидента, который привел к смерти полуторагодовалой девочки. При выходе из самолета на трап 44-летняя пассажирка с внучкой на руках упала с трапа, пол которого резко прогнулся. Женщина получила травмы, а девочка в октябре скончалась в больнице.

Читайте также: Упавшая с трапа в «Пулково» маленькая девочка умерла в больнице

После этого инцидента было возбуждено несколько уголовных дел, арестован один из сотрудников аэропорта, а 11 трапов той же конфигурации (это более 30% всех трапов аэропорта) были выведены из эксплуатации для проверки. Вместо них стали больше использовать телетрапы (так называемые «рукава»). Одновременно с проверкой техники была проведена и проверка навыков сотрудников аэропорта по работе с такими трапами.

В пресс-службе «Пулково» ИА REGNUM 20 октября сообщили, что часть трапов прошла проверку и уже возвращена к работе. Кроме того, была внепланово проверена и другая техника, а персонал проходит переобучение, дополнительно к отраслевым требованиям. Задержки рейсов, по данным пресс-службы аэропорта, вызваны метеорологическими условиями, несвоевременным прибытием самолетов или иными причинами, но с трапами они не связаны.

«Массовых задержек и тем более «хаоса» нет и не ожидается. Аэропорт работает штатно», — заверяют в «Пулково».

В транспортной прокуратуре отметили, что претензии к «Пулково» все-таки были. Еще 3 октября прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения закона, связанные как с техническим состоянием трапов, так и с уровнем подготовки персонала.

Выяснилось, что часть или большинство сотрудников официально не имели необходимой для управлениями трапами категории. Трапов было больше, чем формально подготовленных к работе с ними операторов. Сейчас сотрудники аэропорта проходят переобучение.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задержек в отправлении рейсов в настоящее время нет, а прибытие целого ряда рейсов ожидается с опозданием. Впрочем, онлайн-табло не всегда может дать ответ на вопрос о том, связаны ли задержки в обслуживании рейсов с ситуацией с трапами, ведь если рейс прибыл, то дополнительных пояснений о времени высадки пассажиров на табло не указывается.

Читайте также: После падения людей с трапа в «Пулково» найдены проблемы еще в пяти городах