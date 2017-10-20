Москва, 20 октября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В среду, 18 октября, на текущей неделе цены контрактов на нефть марки Brent после переоценки трейдерами рисков о возможном прекращении поставок из иракского Курдистана начали нисходящую коррекции минус 1,8%. Дополнительное давление на котировки оказывает сообщении о растущем экспорте нефти из США до 2,6 млн. баррелей в сутки. Утром в пятницу нефть торгуется на уровне $ 57,41 за баррель. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

kremlinrus.ru Нефтерубль

Доллар укрепляется по отношению к основным мировым валютам. С утра в пятницу индекс доллара находится на уровне 93,4, что на 0,5% выше показателей начала торговой недели.

Российский рубль справился с давлением понизившихся цен на нефть, укрепившись за неделю на 0,9%. Утром последнего торгового дня текущей недели на рынке FOREX контракты на валютную пару USD/RUB торгуются на психологически важном уровне 57 рублей за доллар США.

Вероятнее всего, тенденция на укрепления рубля может быть продолжена до сентябрьского минимума в 56,75 рублей за американскую валюту.