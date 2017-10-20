Москва, 20 октября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Как сообщил на вчерашней конференции Oil & Money в Лондоне глава картеля Мухаммед Баркиндо, совместные усилия ОПЕК и России наполовину сократили мировые излишки нефти, что означает приближение ребалансировки рынка. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

lalabell68 Нефтяная вышка

Но несмотря на громкие заявления, стоимость эталонных марок Brent и WTI по итогам вчерашнего дня снизилась до уровней 57,30$ и 51,42$ за баррель соответственно. На графиках после трехдневного стояния образовались разворотные комбинации, которые сулят дальнейшее снижение ценам на нефть.

Возможно, что в ближайшие дни смесь марки Brent откатится к уровню 56,50$ за баррель, а сорт WTI в район 50—50,20$ за баррель.

После чего дальнейшее поведение цен будет зависеть от того, какая из границ сформированной консолидации падет первой. Если цены уйдут еще хотя бы на 1$ ниже, то будут пробиты вниз уровни поддержки трендов на повышение от 22 июня, уход за которые станет сигналом к более серьезной коррекции.

Но и альтернативный вариант возможен, при условии закрепления котировок выше уровней 58—58,20$ за баррель по Brent и 52—52,10$ по WTI.

На закрытие недели повлияет статистика по буровым установкам от Baker Huges, которая выйдет сегодня под занавес торгов. В предыдущие несколько недель сообщалось о сокращении общего числа буровых, последняя цифра — это 928 действующих единиц.