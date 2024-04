Лос-Анджелес, США, 20 октября, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Мэрилин Мэнсон напишет саундтрек к фильму «24 часа на Жизнь» (24 Hours to Live), в котором снимутся Итан Хоук и Лиам Каннингэм, композиция будет представлять собой кавер-версию песни музыканта Джонни Кэша God’s Gonna Cut You Down, об этом 19 октября сообщил портал NME.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

Режиссером фильма станет известный каскадер Брайан Смрз («Крепкий орешек 4.0» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего»), музыку к картине также напишет одногруппник Мэнсона Тайлер Бэйтс.

Сообщается, что саундтрек к «24 часа на Жизнь» выйдет 8 декабря 2017 года на Varese Sarabande Records.

Напомним, в октябре 2017 года Мэрилин Мэнсон выпустил свой десятый альбом «Heaven Upside Down».

Тогда же певец попал в СМИ благодаря тому, что назвал певца Джастина Бибера «девочкой с умом белки».

Джонни Кэш на самом деле не является автором God’s Gonna Cut You Down, это традиционная американская песня, которую в свое время исполняли такие музыканты как Одетта Холмс, Элвис Пресли и Моби.