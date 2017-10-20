Ташкент, 20 октября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. В Узбекистане сотрудники правоохранительных органов проводят тотальные проверки всех лицеев и колледжей Ташкента, сообщил в ходе брифинга глава ГУВД столицы Баходир Курбанов.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

По его словам, это связано с недавним случаем поножовщины среди студентов Ташкентского юридического колледжа. Он отметил, что происшествие произошло по вине руководства колледжа, которое «не признает законодательство Узбекистана и правила, признанные всеми».

«Это как свой огород: я хозяйка здесь, что хочу, то и делаю. И это отразилось на менталитете и воспитании той молодежи, которая учится в юридическом колледже», — цитирует слова Курбанова «Подробно.uz».

Глава ведомства также добавил, что сегодня большая ответственность за воспитание молодежи в учебных заведениях возлагается на руководителей и учителей. По словам Курбанова, студент никогда не прогуляет урок, если учитель ведет его интересно.

«Если в школе обнаружен хотя бы один колюще-режущий предмет, то уже надо бить тревогу. А подростковая жестокость стала болезнью века», — заявил он.

В конце выступления Курбанов призвал общественность не смотреть на проблемы учеников и студентов «сквозь пальцы и цифры, а предпринимать усилия для решения проблемы».

Напомним, 6 октября в Ташкентском юридическом колледже в ходе ссоры между учащимися один из учеников нанес ножевые ранения двум другим. В результате инцидента один из пострадавших скончался. После проверки, которая выявила нарушения в действиях руководства колледжа, директора учебного заведения уволили.