Белоруссия, 20 октября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В деревне Тереховка, которая располагается недалеко от города Дорбуш Гомельской области Белоруссии, заработные платы работникам объединения «Добрушский коммунальщик» стали выдавать талонами. Пока частично. Об этом 20 октября сообщает портал UDF.by.

Григорий Кравченко. У магазина

Как отмечается, талоны уже на протяжении примерно двух месяцев выдают на продовольственные и промышленные товары — хлеб, колбасу, туалетную бумагу, строительные материалы. Один такой сертификат равнозначен 10 белорусским рублям, работникам «Добрушского коммунальщика» их выдают от 3 до 5 штук в зависимости от размера заработной платы. Использовать талоны можно в магазинах Добрушского потребительского общества, однако местные жители жалуются, что там стоимость товаров примерно в 1,5 раза выше, чем в частном магазине.

По словам одной их работниц «Тереховского коммунхоза», который входит в объединение «Добрушский коммунальщик», такая ситуация сложилась потому, что районное потребительское общество должно предприятию деньги. Но поскольку наличными долг покрыть не могут, то рабочим выдают талоны. Применение таких сертификатов связано вовсе не с дефицитом товаров.

Согласно сообщениям белорусских СМИ, долги районного потребительского общества связаны с тем, что их магазины не выдерживают конкуренцию с торговыми сетями. Однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Напомним, что в Белоруссии потребительская кооперация давно подвергается жёсткой критике. Потребкооперацию сегодня в республике составляют 93 районных общества, которые объединены в пять областных союзов: Брестский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский, а также Гродненское областное потребительское общество. За счет таких объединений осуществляется торговое обслуживание сельского населения. Однако еще в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что «Белкоопсоюз» технически сильно отстаёт, а его товары совершенно неконкурентоспособны.

Но даже с поддержкой государства потребительские кооперативы не в состоянии удовлетворить потребности сельского населения ни качественно, ни с точки зрения ценовой доступности, поскольку сами власти обратили внимание на проблему достаточно поздно. В сельской местности и небольших городах нелегальная торговля давно процветает, на что ранее обращал внимание заместитель министра торговли республики Артур Карпович. К тому же в условиях появления все большего количества торговых сетей магазины районного потребительского общества вымирают.

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В конце сентября в республике вступил в силу закон, по которому для ряда торговых предприятий в сельской местности устанавливают налоговые льготы и иные условия торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Таким образом, власти дают преференции частному бизнесу, перекладывая на него ответственность за обеспечение сельского населения необходимыми товарами.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в октябре 2017 года правление Национального банка приняло ряд нововведений относительно потребительских кооперативов в Белоруссии. Новые требования начнут действовать с 1 января 2018 года. Официальная причина для этого — повышение экономической устойчивости потребкооперативов. В рамках этих мер предусматривается, например, введение нормативной общей ликвидности с минимальным объемом в 100% и его расчет.

Отметим, что в Белоруссии с 2011 года продолжается экономический кризис, наличие которого сами власти не признают. Социальные льготы для населения сокращаются, реальные доходы граждан тоже. На этом фоне белорусские власти взяли курс на либерализацию экономики, что предполагает «раскрепощение бизнеса». Однако такие меры в условиях сложной экономической ситуации в стране вряд ли облегчат жизнь населению.