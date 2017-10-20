Воронеж, 20 октября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Группа компаний «Росводоканал» выступила с беспрецедентной для государственно-частного партнерства в ЖКХ инициативой создания общественных советов, которые будут вовлечены в деятельность всех предприятий водоснабжения и водоотведения, находящихся под ее управлением. Как сообщают в компании, инициативу охотно поддержали власти регионов присутствия «Росводоканала» — общественные советы, в которые вошли представители региональной законодательной и исполнительной власти, в самое ближайшее время начнут действовать в Барнауле, Краснодаре, Оренбурге, Тюмени, Твери и Омске.

Фото предоставлено правительством Воронежской области В Воронеже прошло заседание общественного совета по вопросам водоснабжения

Первый общественный совет собрался 19 октября в Воронеже. В нем приняли участие представители региональной и муниципальной власти, областного и городского парламента, топ-менеджеры ГК «Росводоканал». Эксперты отмечают, что город был выбран в качестве стартовой площадки для тестирования нового инструмента взаимодействия бизнеса и власти не случайно: город и вся Воронежская область динамично развиваются, а в сфере ЖКХ регион является еще и своеобразным инновационным кластером.

Так, в конце августа в рамках Российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Воронеже под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса состоялась презентация ряда проектов, реализуемых японской стороной на территории областного центра. Участникам мероприятия продемонстрировали способ бестраншейной санации трубопровода. «Росводоканал-Воронеж» успешно использовал данную японскую технологию для реконструкции участка канализационного коллектора длиной 74 метра.

Также недавно в Воронеже прошло заседание рабочей группы Госсовета РФ, посвященного вопросам инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ. Рабочая группа под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина и губернатора Воронежской области Алексея Гордеева оценила эффективность первого в России концессионного соглашения в сфере водоснабжения крупных городов. Его в 2012 году администрация Воронежа заключила с ГК «Росводоканал», а впоследствии этот проект вошел в «Магазин верных решений» Минстроя РФ и Агентства стратегических инициатив — как наиболее успешный опыт в сфере ГЧП.

Эксперты отмечают, что такое повышенное внимание к региону со стороны делового сообщества, даже международного масштаба — это показатель высокой эффективности работы и безусловного профессионализма руководства Воронежской области и города.

В ходе заседания первого общественного совета в Воронеже участники рассмотрели целых ряд важных вопросов: это ход и сроки реализации инвестиционной программы, а также текущая деятельность ресурсоснабжающего предприятия, «ООО РВК-Воронеж», направленная на повышение качества и надежности оказания услуг по водоснабжению города.

Заседания общественного совета в Воронеже планируется проводить ежеквартально, а при возникновении актуальных вопросов встречи будут проходить чаще. Итоги первого заседания нового совещательного органа были обсуждены и в ходе встречи представителей ГК «Росводоканал» с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Там же были конкретизированы основные цели и задачи совета в регионе с учётом перспектив его развития.

Среди задач, которые призваны решать все общественные советы «Росводоканала» в регионах — организация эффективного взаимодействия государства, общества и бизнеса в рамках развития территорий, дальнейшее повышение качества коммунальных услуг, сбалансированная тарифная политика. Особое внимание будет уделено рассмотрению вопроса заключения концессионных соглашений в малых городах — это большой шаг социально ответственного бизнеса в сторону гармоничного развития территорий.

«Очень важно, что такой диалог начался. ЖКХ — отрасль социально-значимая. Для нас и для власти важно, чтобы вокруг отрасли было меньше слухов и больше достоверной информации. Я уверен, что практический результат такой работы мы получим в самое ближайшее время. Сегодня здесь присутствовали заинтересованные в этом диалоге люди, значит — мы на правильном пути», — подвел итоги первого заседания генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

Деятельность группы компаний «Росводоканал» как профессионального оператора, управляющего системами водоснабжения и водоотведения, играет ключевую роль в жизнеобеспечении миллионов потребителей в регионах ее присутствия. В компании отмечают, что социальная ответственность, прозрачность и открытость являются для нее приоритетными принципами ведения бизнеса.