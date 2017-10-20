Ростов, Ярославская область, 20 октября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Суд Ростова Ярославской области отклонил апелляцию участниц «мосейцевского дела» из-за неправильного оформления документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

«Матушки» могут подать документы повторно

Недавно суд Ростовского района вынес приговор трем «матушкам» из села Мосейцево, которые обвинялись в избиении детей. В ноябре 2014 года от полученных травм в приюте скончалась 13-летняя девочка. Суд приговорил Рифу Гусманову к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Людмилу Любимову — к 5 годам, а Гузель Семенову — к 5,5 годам. Все три фигурантки «мосейцевского дела», а также два адвоката подали апелляции на обвинительный приговор Ростовского суда.

«Ростовский суд не принял жалобы осужденных по «мосейцевскому делу», поскольку апелляция была написана в неправильной форме и на конверте отсутствовал штамп места отправления. Его мог подбросить в задание суда кто угодно, а поскольку осужденные сейчас сидят в СИЗО, то на конверте должен стоять штамп этого учреждения», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Осужденные имеют право до 28 октября подать апелляции в правильной форме.