На Украине все военные склады оснастят системой защиты от БПЛА
Киев, 20 октября, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Систему защиты потенциально опасных военных объектов от беспилотников намерены создать на Украине, сообщает 20 октября УНИАН.
Согласно сообщению, подготовка к созданию комплексной системы разведки, оповещения и противодействия беспилотникам будет вестись совместно министерствами обороны Украины и Эстонии. Также ВВС Украины планируют провести учения на эстонском аэродроме Эмари.
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Помимо систем противодействия беспилотникам, Эстония и Украина будут взаимодействовать по вопросам интеграции ВСУ в структуру НАТО, соответствия навигационного и радиотехнического оборудования украинских аэродромов стандартам НАТО.
Напомним, 26 сентября в Калиновке в Винницкой области произошли взрывы на военном складе, что привело к его возгоранию. В результате были эвакуированы около 20 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов. По официальным данным, пожар задел только 10% территории арсенала.
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Следствие выдвинуло несколько версий причины произошедшего, основные — диверсия при помощи беспилотного летательного аппарата и халатность военнослужащих. Ранее на складе в Балаклее также произошел пожар, причиной которого, по версии Украины, стал БПЛА.