Горно-Алтайск, 20 октября, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Республике Алтай сегодня, 20 октября, отмечается День алтайского языка. В этой связи в столице региона Горно-Алтайске и других населенных пунктах проходят различные мероприятия: собрания, совещания, круглые столы, общественные акции. Одной из самых оригинальных акций стало размещение специальных баннеров в общественном транспорте. На этих баннерах приводятся разговорные фразы и счет до десяти на алтайском языке с переводом на русский.

Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтая Обиходные фразы можно заучить в автобусе

Как уточняет Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай, баннеры размещены в 50 автобусах городских и пригородных маршрутов. В течение месяца горожане и гости столицы смогут ознакомиться с популярными алтайскими словами и начать использовать их в повседневной речи, считают специалисты ведомства.

Также в рамках празднования Дня алтайского языка в Национальной библиотеке состоятся краеведческие чтения, посвященные писателям Михаилу Чевалкову, Павлу Чагат-Строеву, Аржану Адарову, Бронтою Бедюрову, Александру Ередееву, Кююгей Телесову, Борису Самыкову. Научно-исследовательский институт алтаистики открыл двери для всех желающих познакомиться с деятельностью учреждения. Национальный драматический театр покажет моноспектакль «Памятное завещание» режиссера Ногона Шумарова, посвященный Дню алтайского языка и 200-летию со дня рождения писателя Михаила Чевалкова.

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Всего по региону запланировано около 70 мероприятий, в которых примут участие более 30 тысяч человек.

Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтая В автобусах расклеили баннеры с фразами на алтайском языке

Распоряжение о проведении Дня алтайского языка издано республиканским правительством в 2014 году с целью сохранения алтайского языка как неотъемлемой части культурного и духовного наследия народов Горного Алтая. Он отмечается в день рождения известного алтайского поэта, писателя, первого алтайского романиста, классика алтайской литературы Лазаря Кокышева.

В настоящее время алтайский язык изучают в школах, в Горно-Алтайском государственном университете открыт факультет алтаистики и тюркологии, изучением языка занимается научно-исследовательский институт алтаистики имени С.С. Суразакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коренные жители Республики Алтай уже давно бьют тревогу в связи с тем, что алтайский язык все меньше используется в общественной и повседневной жизни алтайцев и жителей региона в целом. В республике проживают 215 тыс. человек, среди них 56% русских и 34% алтайцев. По данным переписи 2010 года, алтайским языком владели 55 720 человек, в то время как общая численность алтайцев в России составляла 74 238, в том числе в Республике Алтай — 68 814 человек.

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Однако, по мнению исследователей, на самом деле алтайским языком владеют менее 50 тыс. человек. Большой проблемой является то, что дети и молодежь не желают учить родной язык.

И все же, по данным специалистов, количество детей, изучающих алтайский язык в общеобразовательных школах, на самом деле за последние годы увеличилось. Если в 2011 году его изучали 8848 детей, то в 2016-м — 11 013. При этом рост произошел не только за счет детей алтайской национальности, но и детей других этнических групп. В то же время все больше становится детей-алтайцев, отказывающихся от изучения родного языка. С 2011 года их доля возросла с 16% до 19,5%. Основная причина отказа — общая загруженность и подготовка к ЕГЭ. В то же время увеличилось число детей, изучающих алтайский язык в дошкольных учреждениях и в специализированных кружках.

Несколько лет назад в Республике Алтай предпринималась попытка принять закон, который бы обязывал детей-алтайцев изучать родной язык. Однако прокуратура сочла, что это нарушит права школьников, и в итоге алтайский язык изучают только те, кто выразил соответствующее желание.