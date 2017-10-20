Киев, 20 октября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Сотрудники полиции потребовали митингующих перенести палатки с проезжей части улицы Грушевского у Верховной Рады Украины, однако часть из них отказываются это сделать, передает телеканал «112 Украина».

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«Мы не просим, а требуем освободить улицу Грушевского. Пока требуем способом убеждения», — говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Полиция требует митингующих перенести палатки на территорию Мариинского парка, чтобы освободить проезд. Однако многие из них отказываются выполнять требования, заявляя, что будут стоят там до конца.

На данный момент в палаточном городке осталось около шестидесяти человек. Большинство из них одеты в камуфляжную форму, у некоторых шевроны национального батальона «Донбасс». На палатках разместили национальные флаги и флаги Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, с 17 октября в Киеве проходит очередной майдан. Палаточный лагерь расположился у здания Верховной Рады. В протесте участвуют активисты оппозиционных партий и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одним из организаторов акции стал экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили.

Митингующие требуют изменить выборное законодательство и отменить депутатскую неприкосновенность.