Москва, 20 октября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. 18 октября Министерство финансов РФ провело очередной аукцион по размещению ОФЗ. Весь запланированный объем в 30 млрд. руб. ведомство реализовало. При этом спрос в обоих выпусках превысил предложение в четыре раза. По мнению аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, это говорит о том, что российские активы продолжают оставаться привлекательными для инвесторов. Тем не менее, этот фактор не спас ситуацию на отечественном валютном рынке. Рубль продолжил снижаться по отношению к доллару.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы валют

В тот же день был опубликован ряд макроэкономических данных по России. В частности вышла статистика по розничным продажам, сообщил Капустянский. Они выросли на 3,1% в сентябре в годовом исчислении после 1,9-процентного роста в предыдущем месяце. Безусловно, данные позитивные, отмечает эксперт, однако, вероятно, рост мог быть вызван сезонным характером, в частности высоким спросом на подешевевшую плодоовощную продукцию. При этом статистика по инфляции производителей и с рынка труда говорят о развитии негативных тенденций. Индекс цен производителей продолжает расти, в годовом выражении прибавил 6,8%. Фактически это говорит о том, издержки производства увеличиваются, но при этом спрос остается стабильным, уверен аналитик Forex Optimum. По последним данным Росстата, потребительские цены в РФ с 10 по 16 октября не изменились, как и в предыдущие пять недели. В этих условиях компании, возможно, уже начали снижать издержки, путем сокращения персонала, по крайней мере можно предположить, посмотрев на статистику с рынка труда, считает он. Безработица в сентябре выросла до 5%.

На рынке заработных плат и потребительского кредитования также складывается неоднозначная ситуация. По данным Федеральной службы государственной статистики, реальная заработная плата в сентябре выросла на 2,6%, ниже консенсус-прогноза — + 3,9%. При этом наблюдается активный рост в кредитовании, что создает угрозу закредитованности и перегретости рынка потребкредитования.

Таким образом, ЦБ РФ сейчас стоит перед неоднозначным выбором, резюмирует аналитик. С одной стороны, есть стимул снижать ставку дальше, чтобы простимулировать потребительский спрос, а также запустить кредитование производства. Но с другой стороны регулятору необходимо не перегреть рынок потребительского кредита, поэтому, возможно, в этот раз ставка будет снижена не так активно как на прошлом заседании.

Если же говорить в общем, то стоит отметить, что для рубля среднесрочные перспективы складываются скорее неблагоприятные, полагает Капустянский. Ставка, вероятно, будет понижаться. Однако если этого не произойдет, то описанный выше сценарий может привести к снижению ВВП, что также приведет к снижению национальной валюты.

До конца октября по валютной паре usd/rub ожидается усиление консолидации в рамках диапазона 58,4 — 56,7. До конца года рост может усилиться в районе 60, предполагает эксперт.