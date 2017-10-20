Ярославль, 20 октября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Ярославле на очередном заседании рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительной деятельности отобраны восемь проектов въездного знака, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Всего на повторный конкурс было подано порядка 50 работ.

Рабочая группа собралась в региональном правительстве

Напомним, новый конкурс на проект въездного знака Ярославля был объявлен после соответствующего заявления губернатора Дмитрия Миронова.

Он счел, что победитель первого — стела, которую ярославцы прозвали «пистолет», — не соответствует облику древнего города.

И вот в региональном правительстве подведены итоги первого этапа повторного конкурса. Участники рабочей группы во главе с заместителями председателя правительства региона Виталием Ткаченко и Екатериной Троицкой, главным архитектором области Михаилом Кудряшовым обсудили представленные проекты въездного знака в Ярославль.

Михаил Кудряшов представил все поступившие варианты эскизов на рассмотрение рабочей группы, озвучив итоги обсуждения экспертного сообщества. В качестве экспертов выступили представители творческих союзов и высшей школы: председатель Союза художников, члены Союза журналистов, председатель Союза дизайнеров, главный архитектор города Ярославля, представитель департамента туризма, профессор архитектуры.

Всего на конкурс подали заявки 43 участника, поступило порядка 50 работ.

На заседании рабочей группы с учетом рекомендаций экспертов было отобрано восемь проектов. Они должны быть доработаны авторами с учетом высказанных замечаний.