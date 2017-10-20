Москва, 20 октября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Второй день подряд неизвестный (пока) злоумышленник пытается атаковать сайт ИА REGNUM. Его усилия успехом не увенчались — мы на страже и готовы к ответным действиям, которые последуют незамедлительно.

Скриншот страницы my-ussr.ru Атака на Гулливера

Два дня подряд сайт ИА REGNUM атаковали с разных сторон. Почерк, интенсивность и систематичность атаки ясно показывают, что она именно «адресная» и направлена на прекращение работы сайта или получение несанкционированного доступа к ресурсам сайта. Векторы атаки свидетельствуют о том, что злоумышленник подготовился, прежде чем начал незаконную деятельность.

Борьба продолжается. Мы работаем.