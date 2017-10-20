Пермь, 20 октября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В Перми губернатор Максим Решетников представил депутатскому корпусу городской думы проект реновации территории пермского мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш» и набережной Камы и получил поддержку. Депутаты городской думы отметили, что реализация проекта даст городу второе дыхание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Между тем идея масштабной реновации прошла в сентябре одобрение президентом РФ Владимиром Путиным, в октябре — депутатами Заксобрания Пермского края.

Депутаты городской думы отметили, что у города действительно есть потребность в культурном общественном пространстве.

«У нас в городе остро стоит вопрос нехватки таких мест. В центре расположено большое промышленное предприятие, которое не загружено. Собственники говорят, что для них было бы оптимально освободить эту площадку и перенести производство из центра города», — сказал депутат Арсен Болквадзе.

Собственно, сделка по покупке территории завода «Ремпутьмаш» и протест рабочих, который неожиданно был опубликован на официальной странице предприятия в соцсети и так же неожиданно удалён, чуть не создали барьер на пути реализации грандиозного проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории завода планируется создать досугово-культурный кластер. Регион договорился с собственником предприятия (ОАО «РЖД») о покупке площадей завода. Из бюджета края на сделку уйдёт 445 млн рублей, которые частями будут выплачиваться до 2020 года. Поскольку средства перераспределят внутри одной программы, то увеличения расходной части сделка не вызовет.

В октябре в интернете появилось видеообращение рабочих машиностроительного предприятия к президенту РФ Владимиру Путину, которые выступили против реновации за счёт заводской площадки и попросили сохранить производство. Вскоре видеоролик был удалён без объяснения причин. Появилось несколько версий по поводу ситуации. По одной — таким образом пытались повысить стоимость участка. Насколько эта версия состоятельна — вопрос. Сделка одобрена, бюджет утверждён. По другой версии, инициатива рабочих — это провокация и борьба за рабочие места.

В группе «Ремпутьмаш» утверждают, что планы по переносу основного производства существуют с 2014 года. Существующая площадка не отвечает современным требованиям к производственным площадям, и загрузка даже в перспективе не соответствует инфраструктуре. Одно из производств в 2015 году уже перенесли в Верещагино, причём без великих социальных потрясений.

Что касается рабочих завода, расположенного в Перми, то, по официальным данным, они будут уволены спустя 20 месяцев со дня подтверждения продажи завода и с условием трудоустройства на других предприятиях группы «Ремпутьмаш».