Ярославль, 20 октября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В приемную депутата областной думы Александра Воробьева обратились работники ГП ЯО «Ярославское АТП» с просьбой об организации проведения проверки деятельности генерального директора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Со слов заявителей, на предприятии невозможно работать в связи с назначением на должность генерального директора О. А. Бирюкова. Резко возросла текучесть кадров. Особенным гонения подвергаются водители, которые работают на предприятии давно. Многие работники, проработавшие 30 и более лет, уволились, не выдержав натиска со стороны руководства.

На предприятии резко снизилась заработная плата. За упущения в работе водителей с пригородных автобусов без их согласия переводят работать на городские маршруты с вредными условиями труда и более низкой заработной платой. Нет оплаты всего рабочего времени по путевому листу ни у водителя, ни у кондуктора.

На основании приказа директора осуществляется выход работников в выходной день без двойной оплаты труда.

Кроме того, ранее в трудовом договоре о приеме на работу водителям, как и положено по закону, было прописано условие об ограниченной материальной ответственности, но с приходом нового руководства на предприятии были внесены изменения в трудовые договора, в соответствии с которыми водители несут полную материальную ответственность.

В обращении содержится информация и о других нарушениях в «Ярославском АТП».

Депутат просит прокуратуру провести проверку и принять меры прокурорского реагирования.