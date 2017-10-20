* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 20 октября, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Теперь, когда иракский город Эль-Хавиджа и сирийская Ракка находятся под контролем правительства Ирака и Демократических сил Сирии (ДСС), военное поражение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кажется неизбежным. После освобождения шести с половиной миллионов человек, а также 80% территориальных владений группировки то, что осталось от самопровозглашенного «халифата», сжалось до узкого коридора вдоль реки Евфрат между городами Аль-Маядин в Сирии и Аль-Каим на сирийско-иракской границе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Немногие в возглавляемой США коалиции готовы предсказать, как долго будет продолжаться заключительная фаза борьбы с исламистами. И хотя конец «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствуется со всех сторон, многие испытывают беспокойство относительно того, что в сложившихся политических условиях боевики попросту могут вернуться к террористической деятельности, а также будут пытаться экспортировать свою марку радикализма в другие горячие точки планеты, где есть условия для их развития, пишет Майка Батт в статье для The Strategist.

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Тем не менее руководство группировки не уничтожено. В частности, несмотря на многочисленные сообщения о смерти лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, командование коалиции во главе с США по-прежнему утверждает, что он, скорее всего, всё еще жив и скрывается где-то в районе реки Евфрат. Его ликвидация или захват останутся первоочередной задачей коалиционных сил, поскольку он представляет собой не только символическую, но и буквальную причину для боевиков продолжать борьбу.

Более того, с конца 2016 года приоритетной задачей подавляющего числа членов руководства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало выживание. На фоне обострения ситуации в Ираке и Сирии руководство группировки приняло меры для того, чтобы скрыться среди местного населения, принудив простых боевиков держать позиции и сражаться до конца.

Помимо намерения нанести максимальный ущерб тому, что осталось от гражданского общества на удерживаемых ими территориях, план радикалов с момента падения Мосула заключался в сохранении костяка верных сторонников, которые могли бы стать фундаментом для новой радикальной силы. И тому есть примеры. Так, в 2007 году численность предшественника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировки «Аль-Каида в Ираке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократилась до менее чем 200 членов. Это было связано с активизацией США своей кампании по борьбе с экстремистами. Поэтому сейчас очень многие убеждены, что, радикалы, как и в 2007 году, смогут после завершения конфликта создать новое террористическое образование.

Несомненно, группировка предпримет в ближайшее время попытки компенсировать свое поражение, проведя серию террористических атак в регионе и ряде стран мира. Несмотря на это, уничтожение ее позиций в качестве протогосударства является важной вехой в борьбе с группировкой. Так, не имея возможности использовать потоки доходов от продажи нефти и сбора налогов, группировка будет ограничена в своей способности содействовать терроризму или финансировать боевые действия в Северной Африке, а также в Центральной и Юго-Восточной Азии, как прежде.

Физическое поражение группировки также важно для выживания региональных государств, поскольку, будучи террористической организацией без гражданства, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобные ему образования менее опасны для традиционных государств. Безусловно, терроризм представляет собой угрозу для безопасности людей и общественных норм внутри государства, но не существованию самого государства. Тем не менее ограничение угрозы терроризма станет непростой задачей для региональных правительств, оказавшихся во всё более сложных условиях геостратегического противостояния на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Пока США удавалось сохранить разнородный альянс сил по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но фундаментальные противоречия так и не были разрешены. Сложившиеся условия вызывают сильную тревогу: усиливающееся противостояние между курдами и центральными властями в Сирии и Ираке, а также напряженность в отношениях США, Ирана и России могут стать катализатором такого конфликта, сдержать который окажется невозможно. При таком развитии событий остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернутся на сцену в той или иной форме быстрее, чем ожидали или надеялись власти той или иной страны.