Москва, 20 октября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Заявление Госдепартамента США о химическом оружии «приоткроет» миру глаза на ситуацию в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Химическое оружие

Ранее страны Запада неоднократно обвиняли официальный Дамаск в применении химического оружия, в том числе против мирного населения Сирии. Госдеп впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в сирийской провинции Идлиб химического оружия.

«Шило в мешке не утаишь, они сейчас будут выползать по мере того, как будет завершаться операция в Сирии», — говорит депутат.

По его мнению, «рано или поздно, кто применял (химическое оружие), скажут, кто их хозяева, поэтому хозяева пытаются сделать упреждающие ходы».

В Совфеде указали на то, что признание США применения террористами в Идлибе химического оружия важно в психологическом плане, это снимает подозрения с сирийских властей. «Думаю, что это снимет последние подозрения в отношении нынешней сирийской власти и, кроме того, в очередной раз подтвердит, что Россия занимает на Ближнем Востоке предельно честную позицию, не совместимую с какой-либо конъюнктурой», — отметил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.