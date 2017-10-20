Рыбинск, Ярославская область, 20 октября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области завод «Вымпел» спустит на воду судно на подводных крыльях «Комета 120 М». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на заводе.

Фото завода «Вымпел» «Комета» будет курсировать по маршруту Севастополь — Ялта

Суда на подводных крылья в России не строили уже тридцать лет. Рыбинцы заложили судно летом 2013 года. За десятилетия, прошедшие с выпуска последнего корабля, технология изготовления судов на подводных крыльях была утеряна, и нижегородское центральное конструкторское бюро имени Р. Е. Алексеева разработало технологию заново.

Корпус лодки состоит из алюминиевых сплавов, на корабле установлены самолетные двери и кресла, в «Комету» поставили усмирители качки и многие другие новшества.

Судно сможет развивать скорость до 35 узлов. Оно рассчитано на 120 пассажиров и будет эксплуатироваться на море. Крестной матерью «Кометы» станет первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова. В торжественном спуске планируют участвовать заместитель директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Николай Шабликов, представители правительства Ярославской области, руководство Рыбинска и ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева.

В 2018 году «Комета» будет введена в эксплуатацию и начнет курсировать по маршруту Севастополь — Ялта.