Барнаул, 20 октября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Странная кость необычных размеров, найденная жителем села Гордеевка (Троицкий район Алтайского края) в Большой речке, оказалась головкой бедренной кости мамонта, её возраст — не менее 10 тысяч лет. Это подтвердила старший научный сотрудник Алтайского государственного краевого краеведческого музея Марина Грисюк, — сообщает районная газета «На земле Троицкой» со ссылкой на местного жителя Николая Барышника, решившего сохранить находку у себя во дворе.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

По словам мужчины, некоторое время назад примерно в этом же месте находили гигантских размеров ребро, которое потом выбросили за ненадобностью. Однако последней находке, судя по всему, найдут более достойное применение: после специальной обработки она будет выставлена в экспозиции районного музея, посвященной древней истории Троицкого района.

Напомним, бивни и кости мамонта и других крупных животных в Европе и Азии находили с давних времен. Причем, раньше существовало почти единое мнение, что на север они попали как-то случайно.

«Бивни и кости мамонта довольно часто находят и на Алтае, особенно по его предгорьям в долинах рек. В конце восемнадцатого века некоторое время находился в Барнауле и занимался изучением алтайских рудников Иван Ренованц, он был уважаемый ученый и стал членом-корреспондентом русской Академии наук. В своей книге, посвященной изучению Алтая, опубликованной в 1789 году на немецком языке и в 1792 — на русском, Ренованц затронул и проблему происхождения костей мамонта на Алтае. Он пришел к заключению, что слоновые (мамонтовые), носорожьи и буйволиные кости были принесены к Алтаю во время сильных наводнений из Индии по открытым на север долинам. Никаких открытых долин в сторону Индии нет и никогда не было, но Ренованц об этом и не подумал. Было твердое убеждение, что кости «южных» животных могли быть принесены только с далекого юга, была создана легенда, в которую поверили», — пишет в своей книге «У вершины Оби: легенды, сказания, учёные» алтайский геолог и краевед Михаил Розен.

Интерес к проблеме мамонтовых костей проявлял и Михаил Ломоносов. В пятом томе его сочинений (изд. 1954 г.) приводится следующее высказывание:

«…трудно представить, откуда взялись столь многие слоновые кости чрезвычайной величины в местах обитания их неудобных. Многие думают, что оные (т.е. слоны) приведены были из теплых краев от азиатских народов в военное время и там померли и в сражениях убиты и закопаны в землю, чтобы смрадом не заразили воздух».

Но сам Ломоносов не соглашается с этим мнением и считает, что не человеческие руки, а иная сила похоронила слонов. Он допускает, что в северных краях в древнее время был жаркий климат, и там могли жить слоны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная находка в сентябре 2017 года была и в Пермском крае. Обнаружили ее рабочие при ремонте дороги в поселке Майский.